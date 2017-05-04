Уголовное дело по факту гибели слесаря «Уфаводоканала» направлено в суд

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении мастера аварийно-восстановительных работ, 55-летнего Дмитрия Комарова.



Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Инцидент произошел в апреле прошлого года, когда бригада "Уфаводоканала" ремонтировала канализацию на улице Камышлинской в Уфе.





«В нарушение своих должностных обязанностей, мастер не обеспечил укрепление стенок траншеи и приказал подчиненному спуститься на её дно для проведения работ. В результате, 59-летний слесарь погиб от обвала размытого песка. Сейчас дело находится в Ленинском районном суде г. Уфы, который и для рассмотрит его по существу», - сообщает старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова.