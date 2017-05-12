Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты направлено в суд

Прокуратура Кировского района направила в суд уголовное дело по факту длительной задержки зарплаты работникам автозаправок. По версии следствия, директор «Интеграл – Нефтепродукт» с апреля по октябрь 2015 года задолжал более 200 тысяч рублей восьми сотрудникам.

«При этом коммерческая фирма, владеющая сетью автозаправок, могла погасить указанную задолженность. Но ее директор предпочел потратить свыше 89 миллионов рублей на расчеты с поставщиками и контрагентами. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. В ходе следствия он выплатил гражданам просроченное вознаграждение за труд. В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу»,- пояснил старший помощник прокурора прокуратуры кировского района Уфы Ришат Галиев.

14 февраля