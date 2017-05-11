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В Башкирии осужденный напал на сотрудника колонии с самодельным ножом

В Башкирии осужденный напал на сотрудника колонии с самодельным ножом

Инцидент произошел накануне в четвертой исправительной колонии в Стерлитамаке. Сотрудника учреждения госпитализировали в тяжелом состоянии. Следственный комитет Башкортостана возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Случай прокомментировали в Следкоме. 

«По версии следствия, утром в воскресенье на территории промышленной зоны ФКУ ИК-4 УФСИН России по РБ 34-летний осужденный нанес ножевое ранение 29-летнему дежурному сотруднику исправительной колонии.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд экспертных исследований для установления истины по делу. Подозреваемый был задержан, следователем решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова. 

Расследование уголовного дела продолжается.



Автор: Тимур Давлетов
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