В Башкирии полицейские устроили погоню со стрельбой

Несколько экипажей ГИБДД в Туймазинском районе преследовали угнанный автомобиль. Об этом телеканалу "Вся Уфа" сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Похитителя и его сообщника полицейские заметили на трассе М-5, но водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Уходя от погони, он свернул на просёлочную дорогу. В этот момент полицейские решили применить табельное оружие. На предупредительные выстрелы мужчина не отреагировал, и инспектор открыл огонь по колёсам машины. Когда она остановилась, водитель и его пассажир попытались убежать в лес, но были задержаны.





«По ориентировке дежурной части похищенный автомобиль сотрудниками ГИБДД был обнаружен на федеральной трассе М5, водитель "Лады" на неоднократные требования инспекторов об остановке никак не прореагировал и продолжил движение. Тогда в соответствии с "Законом о полиции" полицейским пришлось применить табельное оружие, после нескольких предупредительных выстрелов в воздух и по колесам автомобиль был остановлен, а водитель и пассажир задержаны», - сообщает руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

12 мая