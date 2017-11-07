В Башкирии в пожаре погибла женщина

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту гибели женщины в пожаре. Возгорание произошло накануне в Янауле. Огнем была охвачена одна из квартир многоквартирного дома. Вот как прокомментировали в следственном комитете:

«По предварительным данным, вечером 13 ноября 2017 года в одной из квартир 3-этажного жилого дома в городе Янауле, принадлежащей 35-летней местной жительнице произошло возгорание, в результате которого погибла 38-летняя квартиросъемщица. Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Соседи, почуяв дым, вызвали пожарных и пытались взломать дверь, но безуспешно. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей, а также пожарно-технические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорит старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.