В Башкортостане активизировались конокрады

В Башкортостане активизировались воры, специализирующиеся на краже домашних животных. Хозяева, оставляющие коня или корову на вольном выпасе, рискуют навсегда лишиться своего имущества.



В тот день Ильдар-абый был занят по хозяйству. Одна из его кобыл с утра паслась за домом, на привязи. А когда хозяин пошел проверить животное, то на месте ее уже не было. Встревоженный мужчина кинулся на поиски пропажи, сообщив о краже в полицию. Владельцу лошади повезло - вора заметили местные жители. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника.



Охотник за чужим скотом не отрицал своей вины. И на допросе сообщил , что в район он выехал, чтобы подыскать подходящую кобылу и разлучить ее с хозяевами.



Случай с лошадью в селе Новофедоровка, не единичный. Сезон краж скота не закончился. Зачастую, как ни странно, помощниками воров становятся сами владельцы. Оставленные без присмотра животные – лакомый кусочек для любителей прибрать к рукам чужое добро.



Полицейские руководствуясь правилом, что профилактика – лучше чем лечение, делают все, чтобы «скотокрадство» свети с нулю. Участковые регулярно проводят сельские сходы, где объясняют, что вольный выпас – прямой способ лишиться своего рогато-хвостатого имущества. Кстати, нерадивые хозяева могут понести еще один вид убытка - штрафы за вольный выпас скота. В этом году в Стерлитамакском районе, хозяева, выпустившие своих животных на волю для прокорма, заплатили в общей сложности – 27 тысяч рублей. И это понятно – ведь животно могут не только украсть, оно может спровоцировать ДТП.

29 сентября