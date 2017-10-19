В Башкортостане раскрыта кража 700 литров дизельного топлива

Незаконная врезка в подземную магистраль была выявлена службой безопасности транспортной компании. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны трое мужчин.

По предварительным данным, задержанными стали неработающий 26-летний житель Уфы и двое его знакомых из Оренбургской области - 33 и 56 лет. При осмотре места происшествия полицейские изъяли похищенное топливо, залитое в емкость, установленную в кузове автомашины "Газель" и оборудование, которое было использовано для хищения и дальнейшей транспортировки украденных нефтепродуктов. Задержанные признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 158 уголовного кодекса России.





«Данные граждане слили с нефтепровода 700 литров дизельного топлива, которое в последующем было обнаружено и изъято в автомашине «Газель», в которой находилось две ёмкости. Каждая ёмкость вмещала в себя по одной тонне», - говорит начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Уфе Руслан Ахмадышин.



съемки пресс-службы МВД по РБ





Рафаэль Хакимов

23 октября