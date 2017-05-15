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В Башкортостане собираются заблокировать 10 сайтов

В Башкортостане собираются заблокировать 10 сайтов

В Башкортостане выявили 10 сайтов, на которых происходила незаконная продажа и восстановление водительских удостоверений. Прокуратура Миякинского района добилась блокирования интерент-ресурсов в судебном порядке.

 

Пользователям предлагалось дистанционно приобрести права без прохождения обучения в автошколе, а также восстановить документы в случае лишения права управления транспортом.
Стоимость услуги оценивалась от 20 до 30 тысяч рублей.

«Между тем по законодательству запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная ответственность, - сообщает помощник прокурора РБ Регина Балалыкина. - Учитывая, что подделка документов и их сбыт является уголовно-наказуемым деянием, прокуратура в судебном порядке потребовала признать сведения сайтов запрещенными к распространению».

 

После вступления судебного решения в законную силу материалы будут направлены в Роскомнадзор для блокировки доступа к интернет-ресурсам



Автор: Эрика Нажимова
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