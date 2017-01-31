В Башкортостане сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении

Накануне днем в микрофинансовую организацию в Мелеузе ворвался мужчина с топором.

Угрожая персоналу и клиентке, он потребовал отдать выручку. Убедившись, что денег нет ни в кассе, ни в сейфе, злоумышленник убежал. На сработавшую кнопку "тревожной" сигнализации в течение трех минут в офис микрозаймов прибыла группа Росгвардии. Через час сотрудники вневедомственной охраны по приметам задержали мужчину в трех кварталах от места происшествия. Топор обнаружили в сугробе. Подозреваемый в содеянном признался, возбуждено уголовное дело. 36-летний нигде не работающий местный житель оказался ранее судим по статье "Кража", неоднократно привлекался за административные правонарушения.





«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Участковый полиции просмотрев видео с камер наблюдения опознал подозреваемого, к поискам злоумышленников подключились сотрудники патрульно-постовой службы. Через несколько минут подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции. На допросе у следователя 36-летний местный житель признался в содеянном, он показал сотрудникам полиции куда дел орудие нападения - топор. В настоящее время в отделе МВД России по Мелеузовскому району возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»», - сообщает начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

7 февраля