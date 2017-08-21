В Башкортостане у участников преступной группы изъято более 1 килограмма наркотиков

В Башкортостане в результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД пресечена деятельность преступной группы, которая сбывала наркотики в Учалах и Белорецке.



По предварительным данным, состав группы из четырех человек возглавлял 41-летний житель Магнитогорска. А самому молодому торговцу смерти, задержанному в ходе спецоперации, едва исполнилось восемнадцать лет. Сотрудники полиции провели одновременные задержания и обыски в Челябинской области и в двух башкирских городах.

В ходе проведенных обысков у участников группы изъято более 1 килограмма наркотиков. Также полицейскими были обнаружены весы, большое количество банковских карт, мобильных устройств и фасовочного материала. Теперь 41-летнему наркодилеру и юным торговцам смертью придется ответить за свой криминальный бизнес. Региональным подразделением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере".





30 августа