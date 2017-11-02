В Башкортостане установлены подозреваемые в разбойном нападении на пенсионера, которого обнаружили пристегнутым наручниками на кладбище. Следователем готовятся документы для заключения под стражу задержанного. Так же сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления, и найти второго подозреваемого. Подробности нашему телеканалу сообщили в Следственном комитете республики.

«3 ноября прокурором было принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в следственные органы следственного комитета. 4 ноября личности подозреваемых были установлены. 5 ноября при активном содействии оперативных сотрудников Отдела полиции № 5 следователем был задержан один из двух подозреваемых. Им оказался неработающий житель города Уфы. По версии следствия, в октябре 2017 года двое знакомых решили совершить разбойное нападение. Злоумышленники заметили у одного из местных жителей пачку денег в магазине. Выследив его 27 октября они напали, но мужчина оказал сопротивление и они погрузили его в багажник автомашины одного из нападавших, где он продолжил сопротивляться и один из соучастников выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета несколько раз. Они вывезли 62-летнего потерпевшего на кладбище в поселок Тимашево, где пристегнули наручниками к кладбищенской ограде, обыскали, нашли деньги в размере 10 тысяч рублей и телефон, которые похитили. Автомобиль, принадлежащий одному из злоумышленников, подожгли, с целью привлечь внимание и скрылись с места происшествия. Потерпевший госпитализирован, ему оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РБ Светлана Абрамова.