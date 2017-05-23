В Белорецке прощаются с 9 -летней Яной Перчаткиной

Напомним, тело 9-летней школьницы было обнаружено 1 июня.

Оно было закопано в подвале одного из частных домов на улице Фурманова. Следователи задержали подозреваемого – 38-летнего безработного жителя Белорецка. Появилась информация о том, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Следователи опровергают версию ДТП. Характер открытой черепно-мозговой травмы говорит о том, что она не могла быть получена при ударе об автомобиль. По неподтверждённым данным, возможно, ещё живую девочку долго держали в подвале. Прощание с Яной Перчаткиной, предположительно, пройдёт в 15 часов сегодня в Белорецке.





2 июня