В деле о ранении школьницы в Башкортостане появились новые подробности

Как сообщили телеканалу "Вся Уфа" в республиканском следственном комитете, в 11-летнюю девочку все-таки стрелял старшеклассник. Девочка была госпитализирована. Эксперты признали ее ранение легким вредом здоровью.

«Следователями установлено, что оружие находилось в руках 15-летнего подростка, который при подготовке к стрельбе случайно нажал на курок и пуля попала девочке, выполняющей другое упражнение, в область шеи. Девочка была госпитализирована. По результатам судебно-медицинской экспертизы у нее определен легкий вред здоровью. В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, назначено еще одно экспертное исследование. По результатам проверки следователь примет процессуальное решение», - подчеркнула старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

Напомним, инцидент произошел 7 апреля в Нефтекамске. Первоначально сообщалось о том, что девочку ранил мальчик. Позже появилась версия, что девочка ранила себя сама - пуля срикошетила от ее выстрела в шею. Мама девочки не согласилась с версией правоохранителей и заявила о попытке переложить ответственность за ЧП на ее дочь.







14 апреля