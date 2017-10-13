В МВД по РБ подтвердили информацию о поиске преступника

В социальных сетях уфимцы уже сутки пересылают друг другу сообщения о том, что из колонии в Шакше сбежали двое заключенных.



Интернет пользователи разметили и ориентировки разыскиваемых. Судя по фотографиям это некие 31-летний Сергей Качкаев и Эльвин Садыгов. В личных переписках многие подтверждают, что в районе деревень Карпово, Жилино и Елкибаево дежурят наряды полиции. В МВД информацию подтверждают лишь частично. Никакого побега из колонии не было, а Сергей Качкаев разыскивается за грабеж.





«27 сентября в Отдел полиции №2 Управления МВД России по городу Уфе поступило заявление от жителя ул. Сельская по факту открытого хищения имущества из квартиры. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса российской Федерации «Грабеж». По подозрению в совершении преступления разыскивается гражданин Качкаев Сергей Михайлович», - сообщает официальный представитель УМВД России по Уфе Тимур Чанышев.

18 октября