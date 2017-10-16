В Уфе в отношении руководителя клиники "Идилия" возбудили уголовное дело по статье "Мошеннничество". В августе мы рассказывали о жалобах клиентов заведения. Теперь же клиника попала в поле зрения правоохранительных органов. По предварительным данным, сотрудники косметологического салона обманули посетителей на сумму более 3 миллионов рублей.



Десятки пострадавших женщин, которые после посещения салона по адресу Губайдуллина, 3 оказались в кредитной кабале, в августе этого года вышли на митинг. Так они хотели предупредить уфимцев, что поход в салон опасен. Слишком дорого обходится желание быть красивыми и здоровыми.



Расторгнуть кредитные договоры в большинстве случаев не получается. После десятков обращений от уфимцев, полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". По предварительной версии следствия, сотрудники центра косметологии обманули посетителей на 3 миллиона рублей. Навязывая им кредиты от 80 до 130 тысяч.





«Данная фирма обещала оздоровить, омолодить жителей, обратившихся за их услугами, хотя по факту данные услуги как таковые не были оказаны. А те услуги, которые оказывались данной фирмой, никакого отношения к омоложению не имели. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», - говорит начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Уфе Руслан Ахмадышин.

Директор салона, уроженка Ставропольского края Алина Хроева находится под подпиской о невыезде. О том, что именно она является учредителем и руководитель клиники, говорят данные из налоговых органов и популярного портала проверки контрагентов. Жителям республики Алина Хроева известна еще как основатель центра "Дешели" в Салавате. На этих кадрах она делится опытом работы с коллегами.



Косметологическая клиника, против которой возбудили уголовное дело, известна и как «Илиа», и как «Илия», и как «Идилия». На протяжении двух последних лет обращения о навязано в кредит красоте поступали и в общероссийский народный фронт. Активисты проекта ОНФ "За права заемщиков" и обратили внимание правоохранительных органов на сомнительную схему центра косметологии.





«В принципе, эту схему мы видим и понимаем по всей стране, как все это происходит. Мы считаем, что она содержит, в целом, некий признак мошеннических действий. В результате работы с гражданами, их обращениями, у всех, кто к нам обратился, достаточно долгая история, кому-то мы помогаем уже несколько месяцев и обращения в суд составить, и пытаемся вернуть деньги. Одно дело - наказать и бороться с несправедливостью, а другое дело - вернуть те деньги, которые сейчас люди вынуждены как долговые обязательства возвращать и гасить», - комментирует руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.



Многие обстоятельства этого дела ещё уточняются. Так, полицейские уточняют список потерпевших от действий сотрудников "Идилии".





Видео: YouTube

Пользователь: Vdv Dvd

18 октября