В Салавате зверски избили подростка и засняли на видео

Вопиющий случай произошел в Салавате. Толпа парней зверски избивала 16-летнего подростка арматурой, бутылками и другими подручными средствами. Расправу засняли на видео и выложили в сеть. Известно, что злоумышленников задержали, взяли объяснение и отпустили. Сейчас все обстоятельства устанавливают в следственном комитете Башкортостана.

На видео, которое опубликовано в социальных сетях слышно, как жертва жестокой расправы кричит и просит злоумышленников остановиться. Пострадавший говорит, что у него сломана нога, но зачинщиков избиения это не останавливает. После непродолжительной беседы они вновь начинают наносить побои.



На этом избиение не закончилось. На этих кадрах "беспредельщики", именно так их окрестили в социальной сети, - требуют с парня - "накрыть поляну на 20 человек, с пивом и водкой". Для подтверждения своих намерений вновь применяют силу.



Пострадавший, 16-летний подросток, все время просит пощады у некоего Алмаса, который, по нашей информации, заступился за свою девушку и решил таким образом наказать обидчика. Сцену избиения снимала сама девушка. Как видно среди подростков, наблюдающих за кровавой расправой, находились и другие представительницы прекрасного пола.



В итоге парня заставили стать на колени у просить прощения у обиженной девушки. А после вновь избивают подручными средствами.



После публикации видео сотрудники полиции задержали двух парней, которые устроили самосуд. Следственный комитет начал проверку по факту избиения подростка.





«Предварительно установлено, что в сентябре 2017 года в городе Салават компания из молодых людей избила 16-летнего подростка, произошедшее было зафиксировано на видео. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка информации о том, что указанной компанией в Салавате в августе 2017 года был избит 14-летний подросток. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - комментирует и.о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по РБ Светлана Саттарова.

Добавим, что подобные действия расцениваются как нанесение телесных повреждений и караются реальным лишением свободы.

25 сентября