В центре Уфы загорелся двухэтажный барак

Возможной причиной пожара на улице Цюрупы могло стать неосторожное обращение с огнем. Эту версию сейчас отрабатывает следственно-оперативная группа. Общественники же уверены - это спланированный поджог.

Сегодня рано утром вспыхнул двухэтажный барак, который входит в реестр объектов культурного наследия.

Два дома в центре города во вторник утром оцепили пожарные, движение троллейбусов по улице Цюрупы ограничили. Загорелся двухэтажный барак около перекрёстка с улицей Чернышевского. Сотрудники МЧС стянули к месту ЧП сразу несколько единиц техники.





«Площадь пожара составляла 30 квадратных метров, в ходе тушения пожара было обнаружено обгоревшее тело. Всего в тушение пожара было привлечено 7 единиц техники, 28 человек личного состава. В данный момент ведется дознание, причина пожара и личность погибшего устанавливается», - комментирует начальник службы пожаротушения ФГКУ "22 отряд ФПС по РБ" Салават Мигранов.



Тем временем, по словам людей, которые проживают в непосредственной близости, это уже не первое возгорание.

«Я смотрю, трубы как будто горят, потом одна машина приехала, потом вторая, третья. Я оделся вышел и думаю как бы не перекинулся сюда», - рассказывает очевидец Сафет Берберов.



Это здание является частью усадьбы Кузякиных и входит в реестр объектов культурного наследия. В настоящий момент дом расселен. Общественники считают, что произошел очередной поджог.



Что касается специалистов, то они выдвигают несколько версий возгорания. Одна из них - это неосторожное обращения с огнем при курении. Хотя более точная причина станет известна после проведения необходимых экспертиз.

По состоянию на 10 часов местного времени возгорание локализовано. Как видно пожарные работают на крыше, там они производят разбор завалов и проливку здания. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения нового очага возгорания.



7 ноября