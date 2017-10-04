В Тумазинском районе Башкирии начата массовая утилизация рогатого скота

Следственный комитет России по Республике Башкортостан начал доследственную проверку по факту нарушения ветеринарных правил в Туймазинском районе. В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

9 октября

Между тем процесс утилизации рогатого скота опубликовали в социальной сети. Как видно на кадрах, самосвал выгружает в яму мертвые туши животных. Неподалеку стоят люди в спецодежде, пожарная машина и бульдозер. Зараженный скот по всей видимости сжигают тут же. Напомним, в селе Ермухаметово и Урмекеево, а также в крестьянском хозяйстве «Нур» Туймазинского района, там установлен трехнедельный карантин. Заболела лишь часть скота, но местным жителям приказали ликвидировать все поголовье, а это порядка 500 животных. Добавим, что фермерам, чей скот заразился ящуром, будет выплачена компенсация, для этого в трехмесячный срок необходимо предоставить в управление ветеринарии заявление и копию паспорта.