В Уфе активизировались недобросовестные риэлторы

Осенью в Уфе резко выросло количество сделок по аренде жилья. А вместе с этим активизировались и недобросовестные риэлторы, которые промышляют в этой сфере. Как отмечают юристы, схемы "развода" не меняются годами, но тем не менее, люди продолжают на них попадаться.Квартирные сделки - один из самых прибыльных способов заработка. Но при этом в этой сфере легко столкнуться с мошенниками. Недобросовестные риэлторы требуют у людей за поиск съемного жилья от 5 до 10 тысяч рублей. Они-то точно знают - люди готовы заплатить любые деньги, лишь бы не остаться на улице.
«Они меня заманили разговором с хозяином, я бы им деньги так-то и не отдал, а так я им отдал деньги после того как поговорил с живым человеком, то есть убедился, якобы такой хозяин существует, ну и все, в результате потерял деньги, квартиру не снял, ночевал в машине как бездомный, ну ощущения не очень, потому что сейчас холодно, даже в машине», - рассказывает Максим Балль.
«Почему вообще так получилось, что хозяин квартиры трубку не берет? Вы знаете, я за собственника не могу отвечать, приедет он или не приедет, не могу ничего сказать, я могу предоставить другой вариант, другой объект», - комментирует управляющий риэлторского агентства Руслан Власов.
«Если суд усмотрит, что было нарушение, если данный молодой человек или его юристы смогут доказать, что ему действительно была предоставлена недостоверная информация и договор был выполнен некачественно, то суд конечно станет на защите данного молодого человека», - говорит руководитель юридической компании Ильдар Закиров.