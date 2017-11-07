В Уфе активизировались недобросовестные риэлторы

Осенью в Уфе резко выросло количество сделок по аренде жилья. А вместе с этим активизировались и недобросовестные риэлторы, которые промышляют в этой сфере. Как отмечают юристы, схемы "развода" не меняются годами, но тем не менее, люди продолжают на них попадаться.

«Они меня заманили разговором с хозяином, я бы им деньги так-то и не отдал, а так я им отдал деньги после того как поговорил с живым человеком, то есть убедился, якобы такой хозяин существует, ну и все, в результате потерял деньги, квартиру не снял, ночевал в машине как бездомный, ну ощущения не очень, потому что сейчас холодно, даже в машине», - рассказывает Максим Балль.

«Почему вообще так получилось, что хозяин квартиры трубку не берет? Вы знаете, я за собственника не могу отвечать, приедет он или не приедет, не могу ничего сказать, я могу предоставить другой вариант, другой объект», - комментирует управляющий риэлторского агентства Руслан Власов.

«Если суд усмотрит, что было нарушение, если данный молодой человек или его юристы смогут доказать, что ему действительно была предоставлена недостоверная информация и договор был выполнен некачественно, то суд конечно станет на защите данного молодого человека», - говорит руководитель юридической компании Ильдар Закиров.

7 ноября

Квартирные сделки - один из самых прибыльных способов заработка. Но при этом в этой сфере легко столкнуться с мошенниками. Недобросовестные риэлторы требуют у людей за поиск съемного жилья от 5 до 10 тысяч рублей. Они-то точно знают - люди готовы заплатить любые деньги, лишь бы не остаться на улице.Аренда съемного жилья для Максима Балля обернулась неприятностями. Мужчина приехал из Ростова на Дону в Уфу по работе. Чтобы было где жить, обратился в риэлторскую компанию и заплатил 6 тысяч рублей. Но вместо обещанных квадратных метров остался и без денег, и без крыши над головой.Аналогичная ситуация и у Булата Хайретдинова. Мужчина воспользовался услугами той же риэлторской компании, которую нашел в интернете. Ему также предложили жилье в центре города за невысокую цену, взамен потребовали залог - 6 тысяч.Офис риэлторской компании находится в центре города. Наша съемочная группа нагрянула в разгар рабочего дня. Однако спустя минуту от сотрудников как говорится и след простыл, остался лишь управляющий, который заверил нас, что случай единичный.По словам юристов, подобных организаций в Уфе очень много. Как их называют "псевдориэлторы" обычно не сидят долго в одном месте и, как правило, открываются под названиями разных фирм. Тем не менее правозащитники призывают не оставлять такие дела и обращаться к Фемиде, предварительно написав досудебную претензию.Сейчас пострадавшие написали заявление в полицию, а также направили досудебную претензию с заявлением вернуть им деньги. Чтобы не попасть в такую ситуацию, опытные риэлторы рекомендуют вносить залог за жилплощадь только при наличии договора и платежного документа. Именно такой алгоритм действий в большинстве случаев поможет избежать обмана.