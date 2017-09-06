В Уфе мужчина угрожал взорвать гранату в центре города

В Уфе мужчина, проиграв крупную сумму денег в нелегальном игровом клубе, захватил заложников и угрожал взорвать гранату. Инцидент произошел минувшей ночью на остановке "Спортивная".

На место происшествия по звонку очевидцев прибыли все экстренные службы города - полиция, скорая помощь, а также Служба спасения. По словам очевидцев у разъяренного мужчины в руках был предмет похожий на гранату. Как нам пояснили в пресс-службе республиканского МВД, информация об опасном оружии не подтвердилась, тем не менее, подпольное "казино" заинтересовало полицейских. Сейчас проводится проверка.





«Сегодня ночью в полицию города Уфы поступило сообщение о том, что мужчина около остановки "Спортивная" угрожает гранатой. По сообщению немедленно прибыли ближайшие экипажи полиции и была проведена проверка, в результате которой установлено, что информация не соответствует действительности», - сообщает начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

12 сентября