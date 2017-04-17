9 мая
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В Уфе налетчик обчистил ювелирный магазин

Дерзкое ограбление произошло на улице 50-летия Октября. Сотрудники салона немедленно сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Момент ограбления попал в объектив камеры видеонаблюдения.

                 

На кадрах видно как молодой человек заинтересованно разглядывает витрины и общается с продавцами, смахивая при этом на потенциального покупателя. Спустя некоторое время, когда консультант достает ювелирные украшения и дает их в руки мужчине, тот резко хватает золото и выбегает из магазина. Около двери молодой человек едва не упал. Сейчас сотрудники МВД ведут розыск подозреваемого.



Автор: Тимур Давлетов
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