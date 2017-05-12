В Уфе полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. По версии полиции, мужчина предлагал клиентам изготовление мебели, брал аванс и после этого исчезал. На его уловку попались больше десятка людей.

Около двух десятков клиентов — и ни одного выполненного заказа. По предварительным данным, мужчина заключал договоры на изготовление и поставку корпусной мебели. Он брал с клиентов предоплату, после чего, не выполнив обязательств, скрывался. Полученными деньгами мужчина распоряжался по своему усмотрению.

«До того доводил, что обещал уже завтра приехать и установить все! Некоторые ломали свои кухни, там у них были маленькие дети, продавали старый гарнитур за бесценок. А в итоге — ни денег, ни новой мебели», — говорит потерпевшая Елена Кононова.

Полицейские установили, что подозреваемый когда-то работал в частной фирме по производству встраиваемой кухонной мебели. Данная организация уже давно не существует, но у подозреваемого на руках остались чистые бланки и печати. Подав объявление на сайте «Авито», он стал принимать заказы, заполняя недействительные договоры и получая от граждан предоплату.

Сейчас следователями уже доказана его причастность как минимум к 9 эпизодам подобных мошенничеств на территории Октябрьского района Уфы. Но в последнее время заявления стали поступать еще и от жителей Кировского района.

«Общая сумма ущерба составляет около 140 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье “мошенничество”», — рассказал начальник уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Уфе Артур Рамазанов.

Полиция не исключает, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям на территории города. Если вы узнали этого человека или стали жертвой противоправных действий с его стороны, можете обратиться в Управление МВД России по городу Уфе или по телефону 237-19-60.

14 февраля