В Уфе полицейскими раскрыта очередная серия краж из дачных участков

Четверо жителей республики около года обворовывали коттеджи под Уфой. В ходе работы установлена причастность подозреваемых к 27 фактам краж и изъято большое количество похищенных вещей.

Потерпевший Фарит Гилязетдинов сокрушается, ведь злоумышленники не только украли дорогостоящие отопительные радиаторы, но еще и повредили трубы. Теперь, пожилому мужчине придется разобрать стену и делать ремонт заново в практически достроенном коттедже в селе Зубово. Добычей злоумышленников становились в основном электрооборудование, предметы декора и все что представляло хоть какую-то ценность.

Как предполагает следствие, в отсутствие хозяев этот молодой человек и его товарищи проникали в коттеджи и дачные домики. Передвигались на автомобиле одного из подозреваемых. По предварительным данным, пока один из них следил за обстановкой в округе, остальные проникали в дома и коттеджи, расположенные в пригороде Уфы.

Чтобы сократить риск столкновения с хозяевами построек, злоумышленники выбирали недостроенные жилища или дома, которые выставлялись на продажу в интернете. В помещение они проникали, взламывая окна. Все четверо подозреваемых дали признательные показания.

Сотрудники полиции провели огромную работу по изъятию похищенных предметов. Фарит Гилязетдинов еще не знает есть ли среди них его радиаторы и электроинструменты, но мужчина все равно благодарен стражам порядка.

На данный момент проверяется возможная причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений.

16 июня