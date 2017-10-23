В Уфе появились охотники за пенсиями

Агенты из негосударственных фондов ходят по квартирам, организациям или караулят на улицах, чтобы убедить очередного клиента перевести к ним пенсионные накопления. В ход идут уговоры и обещания, но не гарантии, что деньги не пропадут. Как действуют люди сомнительных фондов, почему люди сообщают свои персональные данные и что могут сделать злоумышленники, зная номер вашего СНИЛСА в нашем материале.

«При переходе в НПФ "Согласие" он переводит свою накопительную часть и имеет инвестдоход, то есть "Согласие" предоставляет ему процент порядка 9-10 процентов годовых, соответственно накопительная часть идет прирост», - рассказывает руководитель филиала негосударственного пенсионного фонда Елена Кудрявцева.

«МВД республики вновь напоминает, что не стоит доверять незнакомым людям, совершать какие-либо операции с вашими денежными средствами, банковскими картами, также никогда не стоит передавать незнакомым людям ваши документы, позволять фотографировать личные документы, содержащие ваши персональные данные, эти данные в дальнейшем могут быть использованы при совершении преступлений», - комментирует начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

«Как правило это агенты, которые получают вознаграждение за каждого гражданина, которого они перевели ну или зарегистрировали в этом негосударственном непенсионном фонде, то есть здесь четкая финансовая заинтересованность», - говорит руководитель юридической компании Ильдар Закиров.

27 октября

Эту видеозапись нам прислали телезрители. На кадрах молодой человек представляется пенсионным агентом и требует показать номер СНИЛСа, якобы для того, чтобы сверить с базой данных, иначе накопления аннулируют. И предлагают заключить договор с их организацией.Речь идет о накопительной части пенсии. За этими деньгами сегодня охотятся агенты десятков сомнительных контор. Хотя сами пенсионные агенты утверждают, что ведут с клиентами исключительно разъяснительную работу и лишь после согласия человека переводят его накопительную часть в свой негосударственный фонд. И обещают даже прирост к будущей пенсии.Между тем в полицию уже обращались люди, в основном пожилого возраста, которые сообщали о возможных фактах мошенничества в отношении них. В Москве зафиксировано несколько случаев, когда накопительная часть пенсии людей утекала неизвестно куда.Как считают юристы пострадать могут не только пенсионные накопления. Заполучив копии паспорта и страхового свидетельства, злоумышленники могут повесить на вас кредит или, например, переоформить на себя ваше имущество.В государственном пенсионном фонде напоминают, настоящие агенты принимают клиентов в офисах, а не ходят по улицам или подъездам. Куда вложить свои накопления каждый решает сам, но лучше не давать карт-бланш компаниям с сомнительными методами работы.Так что же это на самом деле? Мошенничество или недобросовестная конкуренция среди некоммерческих организаций? На эти вопросы теперь предстоит ответить надзорным органам. Люди уже обратились с жалобой в республиканскую прокуратуру.