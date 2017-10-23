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В Уфе появились охотники за пенсиями

Агенты из негосударственных фондов ходят по квартирам, организациям или караулят на улицах, чтобы убедить очередного клиента перевести к ним пенсионные накопления. В ход идут уговоры и обещания, но не гарантии, что деньги не пропадут. Как действуют люди сомнительных фондов, почему люди сообщают свои персональные данные и что могут сделать злоумышленники, зная номер вашего СНИЛСА в нашем материале.

Эту видеозапись нам прислали телезрители. На кадрах молодой человек представляется пенсионным агентом и требует показать номер СНИЛСа, якобы для того, чтобы сверить с базой данных, иначе накопления аннулируют. И предлагают заключить договор с их организацией.

Речь идет о накопительной части пенсии. За этими деньгами сегодня охотятся агенты десятков сомнительных контор. Хотя сами пенсионные агенты утверждают, что ведут с клиентами исключительно разъяснительную работу и лишь после согласия человека переводят его накопительную часть в свой негосударственный фонд. И обещают даже прирост к будущей пенсии.

«При переходе в НПФ "Согласие" он переводит свою накопительную часть и имеет инвестдоход, то есть "Согласие" предоставляет ему процент порядка 9-10 процентов годовых, соответственно накопительная часть идет прирост», - рассказывает руководитель филиала негосударственного пенсионного фонда Елена Кудрявцева.

Между тем в полицию уже обращались люди, в основном пожилого возраста, которые сообщали о возможных фактах мошенничества в отношении них. В Москве зафиксировано несколько случаев, когда накопительная часть пенсии людей утекала неизвестно куда.

«МВД республики вновь напоминает, что не стоит доверять незнакомым людям, совершать какие-либо операции с вашими денежными средствами, банковскими картами, также никогда не стоит передавать незнакомым людям ваши документы, позволять фотографировать личные документы, содержащие ваши персональные данные, эти данные в дальнейшем могут быть использованы при совершении преступлений», - комментирует начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

Как считают юристы пострадать могут не только пенсионные накопления. Заполучив копии паспорта и страхового свидетельства, злоумышленники могут повесить на вас кредит или, например, переоформить на себя ваше имущество.

«Как правило это агенты, которые получают вознаграждение за каждого гражданина, которого они перевели ну или зарегистрировали в этом негосударственном непенсионном фонде, то есть здесь четкая финансовая заинтересованность», - говорит руководитель юридической компании Ильдар Закиров.

В государственном пенсионном фонде напоминают, настоящие агенты принимают клиентов в офисах, а не ходят по улицам или подъездам. Куда вложить свои накопления каждый решает сам, но лучше не давать карт-бланш компаниям с сомнительными методами работы.
Так что же это на самом деле? Мошенничество или недобросовестная конкуренция среди некоммерческих организаций? На эти вопросы теперь предстоит ответить надзорным органам. Люди уже обратились с жалобой в республиканскую прокуратуру.




Автор: Тимур Давлетов
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