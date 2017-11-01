В Уфе при пожаре погиб человек

Семь единиц техники и 28 человек личного состава сегодня утром ликвидировали возгорание на улице Цюрупы. К сожалению, без жертв не обошлось, на данный момент известно об одном погибшем. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Пожар вспыхнул около 6 часов утра на пересечении улиц Чернышевского и Цюрупы. Открытым огнем горел двухэтажный барак. После ликвидации возгорания на месте ЧП обнаружен труп мужчины. Его личность оперативно установить не удалось.





«В 5 часов 54 минуты на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре по адресу: Уфа, улица Цюрупы, 52. По прибытию первых подразделений было обнаружено возгорание на втором этаже. Огонь уже перекинулся на кровлю двухэтажного здания. Площадь пожара составляла 30 квадратных метров. В ходе тушения пожара было обнаружено обгоревшее тело. Всего в тушении пожара было задействовано семь единиц техники, 28 человек личного состава. В данный момент ведется дознание, причина пожара и личность погибшего устанавливается», - сообщил начальник службы пожаротушения ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ» Салават Мигранов.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Известно, что специалисты выдвигают сразу несколько версий причины возгорания. Подробности расскажем в вечерних выпусках новостей в 19:00 и в 20:30.





7 ноября