В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ДПС

Следственный комитет Республики Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении инспектора ДПС, которого задержали в Уфе 9 мая. Он подозревается в получении взятки.

По данным следствия, 36-летний Госавтоинспектор, находясь на дежурстве, остановил водителя, не имеющего водительские права. За вознаграждение в размере 3 тысяч рублей, сотрудник ГИБДД согласился не составлять протокол о совершении правонарушения. Водитель сообщил об этом в Управление собственной безопасности МВД и инспектор ДПС был задержан в районе остановки Округа Галле. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество» ,сообщает Следственный комитет республики.

«В настоящее время следователи выполняют следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Также будет решен вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения и расследование уголовного дела пока продолжается. Кроме того, следователи обращаются ко всем очевидцам случившегося, с просьбой предоставить видеозаписи любительских кадров, которые они сняли на месте. И также дать показания по существу произошедшего», - пояснила руководитель пресс-службы СУ СК РФ ПО РБ Светлана Абрамова.

11 мая