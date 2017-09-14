#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Криминал

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали дебошира в Орджоникидзевском районе

Сигнал "Тревога" поступил из охраняемого супермаркета в Орджоникидзевском районе столицы.


На место была направлена группа задержания вневедомственной охраны. Продавец супермаркета сообщила, что один из покупателей не захотел платить за товар. На ее замечание стал скандалить, повредил пластиковые витрины и часть продуктов, а после ударил женщину по лицу и скрылся в неизвестном направлении.

 

Бойцы Росгвардии задержали подозреваемого по горячим следам. 38-летнего уфимца, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, потерпевшая опознала. Мужчина для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции. Продавщице понадобилась помощь врачей - у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.


Съемки с камеры видеонаблюдения предоставлены пресс-службой Росгвардии по РБ



Автор: Ляйсан Закирова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
От Всей Уфы
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости