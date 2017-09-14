В Уфе сотрудники Росгвардии задержали дебошира в Орджоникидзевском районе

Сигнал "Тревога" поступил из охраняемого супермаркета в Орджоникидзевском районе столицы.



На место была направлена группа задержания вневедомственной охраны. Продавец супермаркета сообщила, что один из покупателей не захотел платить за товар. На ее замечание стал скандалить, повредил пластиковые витрины и часть продуктов, а после ударил женщину по лицу и скрылся в неизвестном направлении.

Бойцы Росгвардии задержали подозреваемого по горячим следам. 38-летнего уфимца, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, потерпевшая опознала. Мужчина для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции. Продавщице понадобилась помощь врачей - у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.







Съемки с камеры видеонаблюдения предоставлены пресс-службой Росгвардии по РБ

22 сентября