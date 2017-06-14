В Уфе сотрудники Росгвардии задержали дебошира

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого местного жителя, угрожавшего посетителям продуктового магазина в Сипайлово кирпичом. На место происшествия был направлен наряд группы задержания. Как было установлено, мужчина прибыл в магазин на такси. Между ним и водителем возник конфликт, в ходе которого пассажир разбил стекло автомобиля и, нецензурно выражаясь, зашел в магазин. Раздобыв кирпич, он стал им размахивать, угрожая покупателям и персоналу торговой точки, а после бросил его в стену магазина. По счастливой случайности никто не пострадал.

21 июня

Сотрудниками Росгвардии был задержан ранее не судимый 36-летний уфимец в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно, на замечания прекратить хулиганские действия не реагировал, хватался за форменное обмундирование росгвардейцев, выражался нецензурной бранью. В отношении него были применены специальные средства - наручники, он был доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.