В Уфе угнали автомобиль у жителя Буздякского района

Жителю Буздякского района, приехавшему в Уфу на своем автомобиле, пришлось вернуться домой пешком. 59-летний мужчина оставил машину на соседней парковке, а сам зашел на почту. Выйдя на улицу, уехать он уже не смог - ключей в кармане не оказалось. Как выяснилось, ими решил воспользоваться случайный прохожий. Спустя десять дней пропажа была обнаружена сотрудниками уголовного розыска, а подозреваемый в угоне задержан.

Молодой человек не общается с прессой, не отвечает на вопросы и старательно прячет лицо от объектива видеокамеры. 26-летний житель Челябинской области подозревается в угоне дорогой иномарки. Как установили полицейские, злоумышленник похитил со стоянки автомобиль «Митсубиси-Аутлендер», стоимостью один миллион двести тысяч рублей.



По предварительной версии следствия, задержанный снял регистрационные номера и собирался продать внедорожник. Однако его планам помешали сотрудники уголовного розыска. Сейчас по факту угона возбуждено уголовное дело. Похищенное авто в скором времени будет возвращено владельцу.





4 октября