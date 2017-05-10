В Уфе в одном из санаториев жестоко избили отдыхающего пенсионера

Пенсионера из Учалинского района нашли избитым в номере здравницы. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу.

С ушибами и кровоподтеками его срочно доставили в больницу №22. На место происшествия оперативно выехали полицейские. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

«Вчера около 16:30 в дежурную часть управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение от работника санатория в Кировском районе города. Он сообщил, что в своем номере с различными травмами был найден один из отдыхающих. Пострадавший был доставлен в больницу. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства получения пожилым человеком телесных повреждений», - сообщил руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

12 мая