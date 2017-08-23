В Уфе в результате падения из окна погибла девушка

В Уфе, возможно, находясь в аутагрессивном состоянии, в результате падения из окна погибла девушка. Сообщение о происшествии поступило на наш мессенджер WhatsApp. Следственный комитет в данный момент не подтверждает информацию.

«В половине десятого, может быть, чуть больше было, просто шел по улице Степана Кувыкина. Услышал какой-то крик. Смотрю, начали люди подбегать и на земле лежала девчонка. Там все соседи с окон повылезли и сказали то, что с последнего этажа сиганула. Минут пять даже не прошло приехали медики. В итоге, из дома вышла бабушка. Её успокаивали, возле тела лежала. Девчонка в джинсах, в туфлях была как будто куда-то собиралась», - рассказывает очевидец Дмитрий.