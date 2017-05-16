В Уфе водителя, стрелявшего в пенсионера, задержали

В Уфе задержали водителя, который стрелял в пенсионера из травматического оружия. Инцидент произошел накануне вечером во дворе дома на улице Рабкоров. Как сообщили в республиканском МВД, между 61-летним мужчиной и 34-летним водителем автомобиля «Мазда» произошел конфликт из-за того, что автовладелец мешал пенсионеру пройти. Завязалась драка, в ходе которой водитель взял травматическое оружие и выстрелил в ногу оппонента. А после этого скрылся.

«Сотрудниками полиции по горячим следам водитель был установлен и доставлен в органы внутренних дел. В свою очередь, автовладелец написал встречное заявление о том, что пенсионер причинил ему телесные повреждения лопатой. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку и по результатам будет приниматься процессуальное решение», — прокомментировал ситуацию начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.





15 февраля