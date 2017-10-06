В Уфе воришки попали в кадр камеры видеонаблюдения

Молодые люди решили вынести деликатесы за пазухой, но забыли о наличии камер видеонаблюдения. Несколько палок колбасы украли уфимцы из продуктового супермаркета. Видео кражи на наш мессенджер WhatsApp прислали телезрители.

13 октября

На кадрах видно, как двое молодых людей без продуктовых корзин стоят у витрины с мясными деликатесами. Выбрав момент, каждый из них прячет за пазуху по палке колбасы. Мужчин не смутила ни работающая камера видеонаблюдения, ни находящийся в торговом зале продавец. Телезрители не сообщают, удалось ли молодым людям покинуть магазин с добычей. В правоохранительных органах отметили, что если сумма украденного превысит 1000 рублей, злоумышленникам может грозит уголовная ответственность.