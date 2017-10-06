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В Уфе воришки попали в кадр камеры видеонаблюдения

Молодые люди решили вынести деликатесы за пазухой, но забыли о наличии камер видеонаблюдения. Несколько палок колбасы украли уфимцы из продуктового супермаркета. Видео кражи на наш мессенджер WhatsApp прислали телезрители.

                      

На кадрах видно, как двое молодых людей без продуктовых корзин стоят у витрины с мясными деликатесами. Выбрав момент, каждый из них прячет за пазуху по палке колбасы. Мужчин не смутила ни работающая камера видеонаблюдения, ни находящийся в торговом зале продавец. Телезрители не сообщают, удалось ли молодым людям покинуть магазин с добычей. В правоохранительных органах отметили, что если сумма украденного превысит 1000 рублей, злоумышленникам может грозит уголовная ответственность.



Автор: Рида Нурмухаметова
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