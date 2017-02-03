В Уфе вскрыли машину за 15 секунд

Бизнес-ланч от «сканировщиков». Обед в ресторане едва не закончился для уфимца кражей из его иномарки. Но благодаря бдительности местного жителя подозреваемые были задержаны оперативно прибывшими стражами порядка. Подробности того, как за 15 секунд в центре Уфы был вскрыт элитный внедорожник в материале наших коллег из МВД.

Именно этот мужчина был задержан стражами порядка на улице Кирова в городе Уфе. Задержанный подозревается в том, что он и его напарник за несколько секунд вскрыли дорогостоящий автомобиль, чтобы забрать оттуда ценные вещи. По предварительным данным, они в тот день пытались вскрыть еще один внедорожник. Чтобы разблокировать охранную систему автомобиля, один из членов группы нажимал на нужную кнопку сканера в момент, когда владелец ставил ее на сигнализацию, после чего прибор считывал и запоминал радиосигнал центрального замка автомобиля.

Как двое подозрительных людей ходят вокруг чужих машин, пока хозяева ушли по своим делам, заметил бдительный местный житель. Об увиденном он незамедлительно сообщил.

Полиция напоминает жителям и гостям республики, что стоит насторожиться, если ваша машина не встает на охрану или же у нее неожиданно заблокировались двери, а ключи остались в салоне. Вполне возможно, что нежелание брелка управлять автосигнализацией связано с тем, что ваш автомобиль приглянулся профессиональным угонщикам или же автоворами, которые ставят искусственные помехи, сканируя рабочий код. Постарайтесь не уходить от машины, а запасные ключи попросите подвезти родственников или друзей. В противном случае вы рискуете остаться без автомобиля.

8 февраля