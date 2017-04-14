В Уфе вынесли приговор духовному лидеру религиозной секты "Орда"

Женщина, которая лечила адептов плеткой, отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.

25 апреля

По материалам следствия с декабря 2013 года по октябрь 2015 года женщина руководила религиозной сектой, которая запрещена в России. Злоумышленницы выбрала своеобразный способ лечения недугов: с помощью растений вводила посетителей в транс и била плетью. Добавим, что одной потерпевшей, согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, был причинен тяжкий вред здоровью. Ирине Садыковой грозил тюремный срок, но суд учел смягчающие обстоятельства и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. К слову, по нашим данным, один сеанс у осужденной стоил 10 тысяч.