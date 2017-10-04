В Уфе задержан автоугонщик из Челябинска

Сотрудниками уголовного розыска задержан 26-летний житель Челябинской области, который подозревается в угоне автомобиля «Митсубиси-Аутлендер». Как установили полицейские, злоумышленник уже снял регистрационные номера и хотел продать иномарку. Таким образом, мужчина собирался поправить свое материальное положение. Но его планам помешали сотрудники уголовного розыска.

Иномарка нашла своего хозяина. Сотрудники уголовного розыска вернули похищенный внедорожник владельцу спустя десять дней. Угнанного «японца» полицейские обнаружили в гараже по улицу Шафиева. Как установили полицейские, 26-летний уроженец Челябинской области угнал чужой автомобиль и спрятал его у приятеля. В тот злополучный день житель Буздякского района Риф Ахсанович приехал по делам в Уфу. Правда, возвращаться домой ему пришлось пешком.





Полицейские сразу же взялись за дело. В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан.





Задержанный снял регистрационные номера и собирался продать внедорожник. Однако его планам помешали сотрудники уголовного розыска.





Сейчас действия злоумышленника следователи квалифицировали как кражу. Сам задержанный уверяет, что подобный факт в его жизни первый. Тем не менее, оперативники продолжают проверку фигуранта уголовного дела на причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Сам владелец авто поблагодарил полицейских за профессионально выполненную работу. Ведь благодаря умелой и оперативной работе сотрудников уголовного розыска он снова сел за руль своего внедорожника.





10 октября