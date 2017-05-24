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В Уфе закрыли подпольное казино

Совместная операция республиканского МВД, Следственного комитета и Росгвардии прошла в Уфимском районе.

 

Нелегальное заведение расположилось в коттедже. В помещениях были обнаружены столы для карточных игр, рулетка и несколько игровых автоматов. Во время операции в игорном заведении находилось больше 30 человек. По сообщению МВД, предполагаемым организатором подпольного казино оказался 38-летний житель Иглинского района. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении подпольных игр. Расследование продолжается. 



Автор: Никита Баренбаум
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