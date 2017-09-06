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Владимир Путин наградил орденами Мужества за отвагу двух инкассаторов из Уфы

Владимир Путин наградил орденами Мужества за отвагу двух инкассаторов из Уфы

Государственных наград удостоены уфимские инкассаторы, пострадавшие при нападении в 2015 году.

 

Вячеслав Симонов, инкассатор отделения Сбербанка, погибший при попытке остановить преступников, награду получил посмертно. Второй орден присужден его напарнику — Руслану Сулейманову. Напомним, трагедия произошла 22 августа 2015 года. Трое братьев попытались ограбить сотрудников банка в продуктовом магазине в микрорайоне Инорс. Инкассаторы приехали, чтобы загрузить деньги в банкомат. Преступники облили их бензином и подожгли. Потерпевшие загорелись, один из них получил обширные ожоги и впоследствии скончался в больнице. Второй успел схватиться за оружие и спугнуть грабителей. Верховный суд республики приговорил трех братьев к лишению свободы на сроки от 15 до 23 лет. 

Автор: Ляйсан Закирова
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