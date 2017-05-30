За информацию о пропавшем предлагают вознаграждение

Вознаграждение в 700 тысяч рублей готовы заплатить родственники пропавшего 23 мая в Ставропольском крае Романа Мухутдинова за информацию, которая поможет его найти. Житель Башкортостана находился там в командировке и пропал.

7 июня

На данный момент известно, что в последний раз таксист общался с ним в три часа ночи. Роман Мухутдинов возвращался из ресторана в сторону дома, где он остановился. Мужчина вышел на остановке, после чего бесследно исчез. Приметы:. Волосы темные, стрижка коротка. Носит очки-хамелеоны. Был одет в серую толстовку, серую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки. Документов при себе в день исчезновения не имел. Сообщать информацию можно в отдел полиции по номеру