За сутки в Уфе произошло 63 ДТП

В двух авариях 2 человека получили травмы.

Накануне в 7 вечера водитель за рулем автомобиля "Волга", следуя со стороны улицы Рабкоров, при повороте налево с улицы Авроры, столкнулся с "Фольксваген Туарег". В результате происшествия 19-летняя пассажирка отечественной машины с травмами госпитализирована.



Во 2 часу ночи мотоциклист, на проспекте Октября, между остановками "Бульвар Славы" и "Городской дворец культуры" наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате происшествия мужчина с травмой головы госпитализирован. Его личность устанавливается. Приметы мужчины: на вид 60-65 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в светлую рубашку и брюки темного цвета. Мотоциклист с места ДТП скрылся. Сейчас устанавливается его личность. Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите в дежурную часть по телефонам: 8-927-3303005, либо 02.

съемки БашДТП

23 августа