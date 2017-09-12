Задержан водитель внедорожника, который мог спровоцировать смертельное ДТП на железнодорожном переезде

Водителя «Фольцвагена», который вчера на переезде в Зинино вначале подрезал легковой автомобиль, а потом буквально за секунду до смертельного ДТП проскочил железнодорожные пути, нашли полицейские. Об этом нам сообщили в республиканском МВД.





По информации правоохранителей, за рулем внедорожника находилась 42-летняя жительница Уфы. В отношении автоледи составлен протокол. Напомним, трагедия произошла накануне. Локомотив на полном ходу протаранил автомобиль "Рено". Находившаяся за рулем 56-летняя уфимка скончалась на месте.





«Сотрудниками ГИБДД была установлена женщина-водитель, которая управляя автомашиной «Фольцваген», совершила выезд на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал, в настоящее время она привлечена к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также, в рамках доследственной проверки по факту ДТП, следователи Главного следственного управления МВД республики проводят с ней процессуальные действия», - сообщает начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

20 сентября