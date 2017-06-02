Зайти в Интернет и умереть

В Нефтекамске 16-летняя девочка покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна 15 этажа. Родители погибшей уверены, их ребенка довели до суицида кураторы так называемой группы смерти "Синий кит".

Что побудило подростка свести счеты с жизнью сейчас выясняют следователи. Они активно изучают переписку девочки в социальной сети, а также оставленную предсмертную записку. Родители тем временем дома обнаружили блокнот с рисунками синего кита. Также известно, что девочка в течение 50 дней выполняла задания в интернете.



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14 июня