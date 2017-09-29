Житель Бирского района перевозил шприцы с готовым наркотиком

Сотрудники ДПС совместно с оперативниками уголовного розыска Караидельского района поймали с поличным 38-летнего мужчину. Как выяснили полицейские, житель Бирского района перевозил на своей машине шприцы с готовым наркотиком. В отношении задержанного сейчас возбуждено уголовное дело.

Автовладелец уверяет, ни сном ни духом не подозревал, что везет наркотики. На этот счет у сотрудников полиции своя версия. На самом деле 38-летний житель Бирского района – объект оперативного наблюдения. Сыщики выяснили, что в определенный день злоумышленник собирается привезти свой товар из Караиделького в Бирский район. Спецоперацию по поимке подозреваемого сотрудники уголовного розыска решили провести на трассе. На 58 км автодороги Бирск-Тастуба-Саткамужчина был задержан с поличным.



В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили ингредиенты, приспособления и шприцы с экстрактом опийного мака. Как установили полицейские, подозреваемый приехал в гости к приятелю и собственноручно изготовил наркотики в его доме. В отношении задержанного «умельца» возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических веществ.





3 октября