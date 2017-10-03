Жители Башкортостана и Татарстана незаконно присвоили полезных ископаемых на 11 миллионов рублей

Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД.

6 октября

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии в Краснокамском районе с поличным задержали работников одного из предприятий, которое занимается добычей и реализацией полезных ресурсов без соответствующей лицензии. Среди них 6 жителей Башкортостана и двое из Татарстана. Незаконная добыча велась с использованием различной техники, в том числе плавсредств – погрузочного крана, баржи и теплохода. Также с места происшествия изъята техника по сортировке песка, пять автомашин «КАМАЗ», бульдозер, погрузчик. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".