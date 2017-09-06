1,5 миллиарда рублей из республиканского бюджета выделят на развитие башкирских театров

Об этом на встрече с участниками фестиваля "Туганлык" заявил глава региона Рустэм Хамитов.

Международный фестиваль "Туганлык" в этом году собрал более 10 творческих коллективов из Башкортостана, Азербайджана, Чувашии, Казахстана, Дагестана, Киргии, Хакасии. В течение недели участники проекта сыграют в театрах башкирской столицы 14 спектаклей. Отметим, что «Туганлык» проводится на средства гранта Главы республики Башкортостан. В рамках проекта "Уфа театральная" из республиканского бюджета было выделено 9 миллионов рублей.





«Мы стараемся не отставать от жизни, у нас есть различные виды творчества. Мы мечтаем построить новое здание кукольного театра. Понадобится 1 миллион», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.



На фестивале артисты из разных республик обмениваются творческим опытом, а само театральное искусство привлекает все больше зрителей. В рамках проекта "Туганлык" в этом году спектакли уже просмотрели более 3,5 тысяч человек. Это значит, что такой вид искусства востребован уфимцами. Но театры нуждаются не только в поддержке зрителей, но и финансовой. В этом году на их развитие из республиканского бюджета планируется выделить 1,5 миллиарда рублей.



Участники фестиваля уверены, что такие культурные мероприятия объединяют людей различных возрастов, национальностей, профессий и взглядов. Праздник завершится 14 сентября. А после этого деятели искусства начнут готовиться к седьмому фестивалю "Туганлык", который состоится в Уфе в 2019 году.





12 сентября