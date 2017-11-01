Башкирский театр драмы претендует на престижную награду - национальную театральную премию «Золотая маска»

Стали известны номинанты сезона 2016-2017 годов.



Постановка "Антигона" представлена в семи номинациях. Это «Лучший спектакль большой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучшая работа художника». Церемония вручения театральной премии состоится в Москве в апреле 2018 года. Формируя список номинантов, эксперты посмотрели в театрах и на видеозаписи около восьмисот спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге и в более чем ста городах России.





видео с www.youtube.com

пользователь: Студия УФА ВИДЕО

3 ноября