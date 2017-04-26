«Бременские музыканты» с уфимским акцентом

Известную сказку братьев Гримм и культовый советский мультфильм на свой лад переделали в Молодежном театре. Юные артисты создали полноценный мюзикл с королевскими костюмами и необычными декорациями.

Трубадур, Петух и Пес, Осел и Кот – «Бременские музыканты» вновь в полном составе уже на уфимской сцене. Сказка братьев Гримм, любимая с детства, на сцене Молодежного театра заиграла новыми красками.

«Мы работали этюдным методом, и ребята сами предлагали этюды, какие-то сцены и есть небольшие такие вкрапления наши, этюдным методом, которые родились, вот мы их вставили. Это просто что - то такое необыкновенное и очарование, потому, что дети нашей студии они очень талантливые, кто-то уже хорошо поет, кому то надо получать уроки вокала, кто- то очень хорошо танцует, и мы использовали именно таланты и способности детей», - рассказывает актриса Национального молодежного театра им. Мустая Карима Гульшат Гайсина.

В главных ролях лишь юные артисты. Все поют вживую - никакой фонограммы. Дети освоили бальные танцы, и даже некоторые акробатические элементы. Над созданием мюзикла трудились около года.

«Это театр, это мюзикл и я считаю без танцев не обойтись, наш хореограф она поставила танцы, наш педагог по вокалу она занималась, чтобы было все чисто по пению», - говорит Динислам Сафин.

Задача - не просто красиво петь, но и энергично двигаться. По ходу мюзикла команде придется не раз вступать в схватки, ссориться и мириться друг с другом, спасать принцессу и заводить зал.

«Прекрасно и великолепно, очень понравилось, дети такие молодцы, активно участвовали, у нас приходили бабушки и дедушки, все просто в восторге. Запомнились все на самом деле герои и животные и Трубадур и король и охранники и дети, которые играли в массовке, все отдались по полной программе», - заключила Маргарита Сайфутдинова.

«Бременские музыканты» ждут гостей в Молодежном театре. Мюзикл рассчитан на всю семью. Ведь у добрых шуток и хитроумных идей героев нет возраста.

23 мая