Бывшая сотрудница завода открыла персональную выставку "По зову сердца"

Экспозиция из более чем 30 картин расположена в центральной городской библиотеке. Как в 40 лет уфимка осознала, что призвание ее жизни - искусство и из чего черпает вдохновение?

«Я узнала, что при детской школе есть курсы для взрослых. Я туда пошла, сдала экзамен, очень нервничала, переживала, не хотела идти, разворачивалась, уходила, но все-таки написала натюрморт. Видимо настолько я долго зрела, что когда я даже пришла на экзамен в художественную школу Айрат Габитович спросил: «Вы нигде не учились?», - рассказывает автор выставки "По зову сердца" Наталья Насырова.

«Через работы я вижу ее душевное состояние, где получается, где не получается. Я опытом, я постарше и даю какие-то свои наставления, замечаю, призываю», - говори Заслуженный художник Республики Башкортостан Анвар Кашаев.

2 ноября

Что для обычного человека плохо, для художника - муза. Печаль, уныние, грусть, меланхолия. Как правило, с приходом таких эмоций люди замыкаются в себе и зачастую впадают в депрессию. А вот творческим личностям это состояние напротив дарит вдохновение и идеи для новых работ. Наталья Насырова относится ко второму контингенту. Однажды прогуливаясь в районе храма Рождества Богородицы, женщина наткнулась на старый дом, во дворе которого росло увядающее дерево. От увиденного на уфимку неожиданно навеяла тоска по уходящему прошлому. Пришедшее настроение и вдохновило художницу отобразить реальность на полотне.Смотря на первые работы Натальи трудно поверить, что написала она их не имея за плечами багажа опыта и профессиональных знаний о живописи. К кисточке художника женщина прикоснулась лишь в 40 лет. Всю жизнь она работала инженером на заводе, но душа всегда просила творчества. Однажды Наталья всё-таки пошла на поводу зова сердца и записалась на курсы. С этого дня у нее началась новая жизнь. Уфимка уволилась с работы и полностью погрузилась в искусство.12 лет Наталья не работает. Драгоценное время женщина посвящает написанию картин. В ее коллекции около ста работ. Многие из них даже не помещаются дома и кочуют по родственникам своего создателя. Практически каждое произведение искусства уфимка показывает гуру живописи - заслуженному художнику республики Анвару Кашаеву. Мужчина указывает на ошибки и делится творческими советами.Наталья пишет картины маслом. Этот вид краски женщина называет живым материалом. Только с его помощью уфимке удается полностью проявить свои эмоции и достоверно передать всю глубину оттенков природы. Посетители выставки отмечают, от просмотра художественных работ получают не только эстетическое удовольствие, но и заряд положительных эмоций.Своим примером Наталья доказывает, что у творчества нет границ и преград. Определиться с делом всей жизни не помешает абсолютно в любом возрасте. Главное не бояться идти по зову сердца.