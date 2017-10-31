Бывшая сотрудница завода открыла персональную выставку "По зову сердца"

Экспозиция из более чем 30 картин расположена в центральной городской библиотеке. Как в 40 лет уфимка осознала, что призвание ее жизни - искусство и из чего черпает вдохновение?Что для обычного человека плохо, для художника - муза. Печаль, уныние, грусть, меланхолия. Как правило, с приходом таких эмоций люди замыкаются в себе и зачастую впадают в депрессию. А вот творческим личностям это состояние напротив дарит вдохновение и идеи для новых работ. Наталья Насырова относится ко второму контингенту. Однажды прогуливаясь в районе храма Рождества Богородицы, женщина наткнулась на старый дом, во дворе которого росло увядающее дерево. От увиденного на уфимку неожиданно навеяла тоска по уходящему прошлому. Пришедшее настроение и вдохновило художницу отобразить реальность на полотне.
«Я узнала, что при детской школе есть курсы для взрослых. Я туда пошла, сдала экзамен, очень нервничала, переживала, не хотела идти, разворачивалась, уходила, но все-таки написала натюрморт. Видимо настолько я долго зрела, что когда я даже пришла на экзамен в художественную школу Айрат Габитович спросил: «Вы нигде не учились?», - рассказывает автор выставки "По зову сердца" Наталья Насырова.
«Через работы я вижу ее душевное состояние, где получается, где не получается. Я опытом, я постарше и даю какие-то свои наставления, замечаю, призываю», - говори Заслуженный художник Республики Башкортостан Анвар Кашаев.