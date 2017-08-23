"День 1000 музыкантов" состоялся в Уфе

В амфитеатре возле Конгресс-холла, который стал традиционной площадкой для различных фестивалей, участники флешмоба сыграли рок-хиты.

28 августа

На концерте под открытым небом выступили несколько сотен музыкантов. Большинство - из Уфы, но были также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Магнитогорска, Оренбурга, Екатеринбурга и других городов. Чтобы принять участие, нужно было отправить заявку. Репетировали он-лайн и собирались небольшими группами. Полным составом музыканты выступили в день флешмоба. Организаторы говорят, что планируют сделать "День тысячи музыкантов" ежегодным.