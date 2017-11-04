Инклюзивный театр "Статус" покажет спектакль «Софи»

Игра на сцене - для всех! Доказать это утверждение готовятся в инклюзивном театре "Статус", где идет репетиция премьерной постановки "Софи". В пьесе задействованы как здоровые, так и маломобильные актеры.

Это история, которая произошла в Голландии в наши дни. Молодую девушку Софи, потерявшую память, банкир выдает за свою жену. Запутанный сюжет - не единственная особенность этой премьерной постановки. В главных ролях - маломобильные актеры. Равиль Нафиков в инвалидном кресле уже более 10 лет. Но в себе не замкнулся. Играет в паралимпийский КВН, а теперь пробует себя в качестве актера.





«Я играю банкира, который по сюжету присвоил жизнь девушки, обманув ее. Она была похожа на его бывшую жену. И выдавал ее за свою собственную. Но любви так и не увидел. Спектакль захватывает сразу и держит зрителей до конца. И развязка настолько интересная, что мы сами стоим за кулисами и смотрим», - рассказывает актер инклюзивного театра "Статус" Равиль Нафиков.



Пьесу "Софи" написала режиссер инклюзивного театра "Статус" Гузель Давлетова. Это смелый и интересный эксперимент, признают в коллективе.





«Мы здесь играем людей, к сословию которых мы не принадлежим. Совсем другая страна, и их обычаи, и их характер, воплотить на сцене это очень интересно», - говорит актриса инклюзивного театра "Статус" Эльза Хабибова.



Всего в постановке задействованы 12 актеров. Треть из них - люди с ограниченными возможностями здоровья. Но это никак не мешает им вживаться в роль и захватывать зрителя.





«Специально роли в сценарии не прописываются под актера с инвалидностью. Они играют как обычные актеры. И сначала зрители видят, что есть актеры с особенностями, но потом захваченные событиями, действиями на сцене, это уже становится неактуальным», - комментирует руководитель инклюзивного театра "Статус" Марат Юсупов.



Инклюзивный театр "Статус" существует в Уфе второй год. В прошлом сезоне актеры отыграли 7 спектаклей по пьесе Натальи Птушкиной "Ненормальная". На этот год запланировано пять показов "Софи". Пока на большее не хватает сил и возможностей. Ведь народный театр, по сути, живет по инициативе актеров. Костюмы, декорации - все своими силами. Живут скромно, но дружно.





«Мы прекрасно уживаемся на сцене, нет таких сложностей для нас. Мы все равны. И уже знаете, настолько привыкли к друг другу, что мы одна большая семья», - заявил актер инклюзивного театра "Статус" Евгений Мельник.



Премьера комедийной мелодрамы "Софи" запланирована на 11,12, 18 и 19 ноября. Зрителей ждут в республиканском доме творчества для инвалидов по адресу Кустарная, 17. Начало в 18:00





8 ноября